В Италии переживают за виноградники и плантации риса – фермеры исчерпали запасы воды

Европейские фермеры могут потерять урожай из-за сильной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Италии переживают за виноградники и рисовые плантации.
Европейские фермеры могут потерять урожай из-за сильной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Италии переживают за виноградники и рисовые плантации.
Ежегодно эти культуры составляют около трети урожая страны и, соответственно, приносят немалый доход государству. Но что удастся собрать в этом году, пока вопрос. Фермеры исчерпали все запасы воды, и пополнить их больше нечем. Реки и озера просто обмелели. Еще более неприятная ситуация во Франции. Охватившую страну засуху уже назвали крупнейшей за всю историю. Причем не хватает запасов не только для полива растений. На юго-востоке Франции без питьевой воды остались более 100 коммун.