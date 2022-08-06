В Италии переживают за виноградники и плантации риса – фермеры исчерпали запасы воды

Ежегодно эти культуры составляют около трети урожая страны и, соответственно, приносят немалый доход государству. Но что удастся собрать в этом году, пока вопрос. Фермеры исчерпали все запасы воды, и пополнить их больше нечем. Реки и озера просто обмелели. Еще более неприятная ситуация во Франции. Охватившую страну засуху уже назвали крупнейшей за всю историю. Причем не хватает запасов не только для полива растений. На юго-востоке Франции без питьевой воды остались более 100 коммун.