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В Италии переживают за виноградники и плантации риса – фермеры исчерпали запасы воды

06 августа 2022 08:05
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Европейские фермеры могут потерять урожай из-за сильной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Италии переживают за виноградники и рисовые плантации.  

В Италии переживают за виноградники и плантации риса – фермеры исчерпали запасы воды-1

Ежегодно эти культуры составляют около трети урожая страны и, соответственно, приносят немалый доход государству. Но что удастся собрать в этом году, пока вопрос. Фермеры исчерпали все запасы воды, и пополнить их больше нечем. Реки и озера просто обмелели. Еще более неприятная ситуация во Франции. Охватившую страну засуху уже назвали крупнейшей за всю историю. Причем не хватает запасов не только для полива растений. На юго-востоке Франции без питьевой воды остались более 100 коммун.  

# Погода # Фотофакт

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