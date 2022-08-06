США предоставят пакет помощи Украине на миллиард долларов

США передаст Украине пакет военной помощи на один миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий проект готовят в Белом Доме. Его подписания ожидают в ближайшие дни.

Предполагается, что на этот раз в Украину направят бронированный медицинский транспорт, а также различные боеприпасы, в том числе снаряды для дальнобойного оружия. Ранее президент США Джо Байден, чью подпись сейчас ожидают для очередной поставки военной техники, одобрил меморандум о выделении дополнительной помощи Украине. В предыдущий раз Вашингтон оценил свое участие в 550 миллионов долларов.