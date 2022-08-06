Прямой эфир

В Германии могут начаться протесты против роста цен

06 августа 2022 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Рост цен в Германии может стать поводом для новых протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране беспокоятся о возможных демонстрациях.  

В Германии могут начаться протесты против роста цен-1

В основном недовольство жителей вызвано скачком цен на энергоресурсы и основные потребительские товары. Как отмечают местные издания, с финансовыми трудностями столкнулись все жители без исключения. В связи с чем в немецком обществе нарастает напряженность. Причем не только в столице, но и в других крупных городах: Баварии и Саксонии.  

В Германии могут начаться протесты против роста цен-4

Успокоить людей, по словам канцлера Олафа Шольца, может грамотное антикризисное управление со стороны правительства, однако быстрых решений ждать не стоит. Пока жителям советуют экономить и бережно относиться к ресурсам.  

Соответствующие надписи даже появились в магазинах Берлина. Полки с некоторыми продуктами теперь обозначены стикерами «допускается хранение без холодильника».

# Акции протеста # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии переживают за виноградники и плантации риса – фермеры исчерпали запасы воды
06 августа 2022 08:05

В Италии переживают за виноградники и плантации риса – фермеры исчерпали запасы воды

Причиной пожара на северо-западе Испании стал поджог
05 августа 2022 19:59

Причиной пожара на северо-западе Испании стал поджог

Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды
05 августа 2022 19:57

Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды