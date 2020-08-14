В Эстонии уровень безработицы во втором квартале превысил 7%

Новости Эстонии. Негативные последствия коронавируса ощутила на себе Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы в стране во втором квартале 2020 года превысил 7 %. Без заработка почти 49,5 тысяч граждан, что на 14 тысяч больше, чем за такой же период 2019-го.