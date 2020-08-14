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В Эстонии уровень безработицы во втором квартале превысил 7%

14 августа 2020 14:40
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Новости Эстонии. Негативные последствия коронавируса ощутила на себе Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии уровень безработицы во втором квартале превысил 7%-1

Уровень безработицы в стране во втором квартале 2020 года превысил 7 %. Без заработка почти 49,5 тысяч граждан, что на 14 тысяч больше, чем за такой же период 2019-го.

В Эстонии уровень безработицы во втором квартале превысил 7%-4

Аналитики убеждены, что такие показатели на рынке труда результат кризиса, вызванного пандемией. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте до 24 лет, работающие в сфере услуг. Серьезный удар пришелся также на сектор туризма.

# Коронавирус # Фотофакт

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