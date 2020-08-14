В Колумбии неизвестные взорвали гранату у полицейского участка

Новости Колумбии. ЧП случилось на западе Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. ЧП случилось на западе Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате взрыва возле полицейского участка один человек погиб, еще 15 получили ранения. Среди них ребенок и двое правоохранителей. Все они находятся в больнице.
Гранату в сторону здания бросила группа неизвестных. Устройство попало в ветки дерева, прогремел взрыв. Ударная волна повредила здания и автомобили.
Мотивы злоумышленников пока неизвестны. Место происшествия оцеплено.