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В Колумбии неизвестные взорвали гранату у полицейского участка

14 августа 2020 13:01
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Новости Колумбии. ЧП случилось на западе Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии неизвестные взорвали гранату у полицейского участка-1

В результате взрыва возле полицейского участка один человек погиб, еще 15 получили ранения. Среди них ребенок и двое правоохранителей. Все они находятся в больнице.

В Колумбии неизвестные взорвали гранату у полицейского участка-4

Гранату в сторону здания бросила группа неизвестных. Устройство попало в ветки дерева, прогремел взрыв. Ударная волна повредила здания и автомобили.

Мотивы злоумышленников пока неизвестны. Место происшествия оцеплено.

# Взрыв # Фотофакт

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