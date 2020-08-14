Аномальная жара в Японии: за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек

Новости Японии. Япония изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек, а за весь нынешний месяц жертвами палящего солнца стали 26 столичных жителей. Высокие температуры, которые местами превышают 40 градусов, испытывают на прочность и граждан других регионов страны.

За неделю медицинская помощь понадобилась почти 7 000 японцев. Службы скорой помощи ежедневно получают сотни звонков. Люди жалуются на головокружение и плохое самочувствие.