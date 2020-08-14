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Аномальная жара в Японии: за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек

14 августа 2020 12:50
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Новости Японии. Япония изнывает от аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Японии: за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек-1

Только за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек, а за весь нынешний месяц жертвами палящего солнца стали 26 столичных жителей. Высокие температуры, которые местами превышают 40 градусов, испытывают на прочность и граждан других регионов страны.

Аномальная жара в Японии: за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек-4

За неделю медицинская помощь понадобилась почти 7 000 японцев. Службы скорой помощи ежедневно получают сотни звонков. Люди жалуются на головокружение и плохое самочувствие.

Аномальная жара в Японии: за два дня от тепловых ударов в Токио погибли 14 человек-7

Между тем синоптики дают неутешительные прогнозы: высокие температуры в стране сохранятся еще как минимум три дня.

# Погода # Фотофакт

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