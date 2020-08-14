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Арабские страны раскритиковали договор Израиля и ОАЭ

14 августа 2020 14:35
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Арабские страны раскритиковали договор Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о нормализации отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Арабские страны раскритиковали договор Израиля и ОАЭ-1

Напомним, историческое мирное соглашение подписали 13 августа. Согласно договоренностям Израиль временно приостановит свои планы по аннексии значительной части Западного берега реки Иордан. В ближайшее время Израиль подпишет с ОАЭ ряд соглашений, в том числе в сфере туризма и инвестиций.  

Таким образом, Эмираты стали третьей арабской страной, которая согласилась установить с Израилем дипломатические отношения, и первым государством Персидского залива, имеющим такие отношения.   

Арабские страны раскритиковали договор Израиля и ОАЭ-4

В Иране этот поступок назвали «стратегической глупостью», не оценили подобный шаг и в Турции, а Палестина и вовсе отозвала своего посла из Эмиратов и требует отклонить документ.

# Международная политика # Фотофакт

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