Арабские страны раскритиковали договор Израиля и ОАЭ

Арабские страны раскритиковали договор Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о нормализации отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, историческое мирное соглашение подписали 13 августа. Согласно договоренностям Израиль временно приостановит свои планы по аннексии значительной части Западного берега реки Иордан. В ближайшее время Израиль подпишет с ОАЭ ряд соглашений, в том числе в сфере туризма и инвестиций.

Таким образом, Эмираты стали третьей арабской страной, которая согласилась установить с Израилем дипломатические отношения, и первым государством Персидского залива, имеющим такие отношения.