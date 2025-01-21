В Эстонии стартуют военные учения для подготовки к международным миссиям

В Эстонии начинаются учения сил обороны для подготовки военнослужащих к участию в международных миссиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры продлятся до 24 января. Они организованы в городских условиях, чтобы военные приобрели необходимые навыки для действий в присутствии гражданских лиц. В частности, в ходе учений отработают задачи по обеспечению безопасности перемещения людей.