В Германии паром столкнулся с баржей – 11 человек пострадали

Паром столкнулся с баржей в порту Гамбурга, пострадали 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики оказали помощь раненым и доставили их в ближайшую больницу. Известно, что один из пострадавших получил травмы, опасные для жизни. В результате столкновения паром получил серьезные повреждения. Всего на момент происшествия на борту находились 25 человек. Полиция выясняет причины ЧП.