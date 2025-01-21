Прямой эфир

В Германии паром столкнулся с баржей – 11 человек пострадали

21 января 2025 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паром столкнулся с баржей в порту Гамбурга, пострадали 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии паром столкнулся с баржей – 11 человек пострадали-2

Медики оказали помощь раненым и доставили их в ближайшую больницу. Известно, что один из пострадавших получил травмы, опасные для жизни. В результате столкновения паром получил серьезные повреждения. Всего на момент происшествия на борту находились 25 человек. Полиция выясняет причины ЧП.

# Новости Германии # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп вступил в должность президента США
20 января 2025 19:58

Дональд Трамп вступил в должность президента США

Иностранцы стали активно продавать недвижимость в Эстонии
20 января 2025 19:58

Иностранцы стали активно продавать недвижимость в Эстонии

Моравецкий устроил скандал с охраной Капитолия
20 января 2025 17:06

Моравецкий устроил скандал с охраной Капитолия