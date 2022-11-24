Дальнобойщики в Южной Корее: мы не можем управлять грузовиком, используя нашу боль в качестве топлива

Новости Кореи. В Южной Корее вновь бастуют дальнобойщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может нарушить производство и поставки в 10-й по величине экономике мира.

За последние полгода это второе крупное протестное выступление водителей грузовиков. Они недовольны резким ростом цен на топливо и требуют от правительства продлить субсидии, которые должны компенсировать его подорожание.

Пак Чон-Кван, член Инчхонского филиала Союза солидарности грузовиков:

Мы больше не можем управлять грузовиком, используя нашу смерть и боль в качестве топлива. На рынке действует закон джунглей. Заработная плата является почти минимальной.