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Дальнобойщики в Южной Корее: мы не можем управлять грузовиком, используя нашу боль в качестве топлива

24 ноября 2022 10:03
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Новости Кореи. В Южной Корее вновь бастуют дальнобойщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может нарушить производство и поставки в 10-й по величине экономике мира.  

Дальнобойщики в Южной Корее: мы не можем управлять грузовиком, используя нашу боль в качестве топлива-1

За последние полгода это второе крупное протестное выступление водителей грузовиков. Они недовольны резким ростом цен на топливо и требуют от правительства продлить субсидии, которые должны компенсировать его подорожание.  

Дальнобойщики в Южной Корее: мы не можем управлять грузовиком, используя нашу боль в качестве топлива-4

Пак Чон-Кван, член Инчхонского филиала Союза солидарности грузовиков:  
Мы больше не можем управлять грузовиком, используя нашу смерть и боль в качестве топлива. На рынке действует закон джунглей. Заработная плата является почти минимальной.  

Дальнобойщики в Южной Корее: мы не можем управлять грузовиком, используя нашу боль в качестве топлива-7

Кроме того, протестующие требуют расширить льготы для дальнобойщиков во всех отраслях. Как заявил представитель Союза солидарности грузовых автоперевозчиков, забастовка может остановить поставки нефти на крупные нефтеперерабатывающие заводы и транспортировку в крупные порты и промышленные предприятия.  

# Протесты # Пак Чон-Кван # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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