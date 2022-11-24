Дальнобойщики в Южной Корее: мы не можем управлять грузовиком, используя нашу боль в качестве топлива

Новости Кореи. В Южной Корее вновь бастуют дальнобойщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может нарушить производство и поставки в 10-й по величине экономике мира.
Новости Кореи. В Южной Корее вновь бастуют дальнобойщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может нарушить производство и поставки в 10-й по величине экономике мира.
За последние полгода это второе крупное протестное выступление водителей грузовиков. Они недовольны резким ростом цен на топливо и требуют от правительства продлить субсидии, которые должны компенсировать его подорожание.
Пак Чон-Кван, член Инчхонского филиала Союза солидарности грузовиков:
Мы больше не можем управлять грузовиком, используя нашу смерть и боль в качестве топлива. На рынке действует закон джунглей. Заработная плата является почти минимальной.
Кроме того, протестующие требуют расширить льготы для дальнобойщиков во всех отраслях. Как заявил представитель Союза солидарности грузовых автоперевозчиков, забастовка может остановить поставки нефти на крупные нефтеперерабатывающие заводы и транспортировку в крупные порты и промышленные предприятия.