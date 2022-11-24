Теракт на Островецкой АЭС – очередной фейк от Украины? Андрей Лазуткин о тактике «добрососедства» от ВСУ

Пока Беларусь была и остается сторонником мира между странами и не отступает ни на шаг от своей позиции, военное руководство Украины избрало другую тактику псевдодобрососедства – обращения к белорусскому народу на фоне непрекращающихся фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, в очередном своем посыле украинское военное руководство не объясняет другое. В чем причина ежедневных провокаций на белорусско-украинской границе: от случайно заехавших БТР до заблудившихся дронов-разведчиков? И это уже не говоря о том, что белорусским СМИ постоянно приходится отражать информационные фейк-атаки. Из последнего – о нехватке мест в больницах Брестской области из-за российских военнослужащих.

Очередной видеофайл от ВСУ содержит призыв к белорусскому народу. К слову, уже третий за полгода. В Генштабе Украины заявили о якобы будущих диверсиях России на критически важных инфраструктурных объектах Беларуси, а также о том, что нашу страну будут всячески втягивать в военные действия. Столь важное сообщение генералы ВСУ сочли нужным передать через самый надежный из источников – Facebook.

Андрей Лазуткин, политолог:

То, что делает Украина, называется информационная операция. Если бы у них были некие сведения о подготовке терактов в Беларуси, они бы передали их по другим каналам. Здесь же, в социальной сети Facebook, от имени якобы Генштаба Вооруженных сил (хотя это не их вопросы) они сообщают о подготовке теракта на Островецкой АЭС. Сразу возникает вопрос: а почему именно такой объект? Это станция, которую строили русские на российский кредит, где работают их специалисты. И вот ее надо взорвать. Понятно, что ущерб от такого теракта будет перекрыт всеми успехами СВО. Это никому не выгодно, опять же, это тот же самый почерк. Когда взрываются газопроводы «Северный поток», это сделали русские, когда взрывается Крымский мост, они говорят, что это тоже сделали русские. И когда в Польше падала ракета недавно, они тоже сказали, что это якобы ракета российская. Такие заявления, скажем так, – это угроза. То есть если вы будете что-то делать, то мы тоже что-то сделаем. Вот так это правильно надо расшифровывать, но не надо переоценивать их возможности.

Пока высшее белорусское руководство на международных площадках говорит о необходимости мирных переговоров, которые станут реальным решением проблем миллионов украинцев, их руководители тонут в баталиях лжи социальных сетей.