Вся неделя нерабочая. Где и как встречают Новый год по лунному календарю?

В ряде уголков планеты продолжают праздновать наступление нового года по лунному календарю. Он пройдет под знаком Черного Водяного Кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ряде уголков планеты продолжают праздновать наступление нового года по лунному календарю. Он пройдет под знаком Черного Водяного Кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в Китае и в некоторых странах Восточной Азии вся нынешняя неделя нерабочая. Непременными атрибутами праздника являются многолюдные гуляния на улицах и в парках, где проходят фестивали традиционного искусства с обязательными танцами красочных многометровых драконов, львов, сценками из древних опер и выступлениями актеров.
В Китае лунный Новый год называется Праздником весны и ассоциируется с ее приходом.
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