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Вся неделя нерабочая. Где и как встречают Новый год по лунному календарю?

23 января 2023 11:20
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В ряде уголков планеты продолжают праздновать наступление нового года по лунному календарю. Он пройдет под знаком Черного Водяного Кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся неделя нерабочая. Где и как встречают Новый год по лунному календарю?-1

Например, в Китае и в некоторых странах Восточной Азии вся нынешняя неделя нерабочая. Непременными атрибутами праздника являются многолюдные гуляния на улицах и в парках, где проходят фестивали традиционного искусства с обязательными танцами красочных многометровых драконов, львов, сценками из древних опер и выступлениями актеров.

Вся неделя нерабочая. Где и как встречают Новый год по лунному календарю?-4

В Китае лунный Новый год называется Праздником весны и ассоциируется с ее приходом.

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# Новый год # Фотофакт

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