Вся неделя нерабочая. Где и как встречают Новый год по лунному календарю?

В ряде уголков планеты продолжают праздновать наступление нового года по лунному календарю. Он пройдет под знаком Черного Водяного Кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Китае и в некоторых странах Восточной Азии вся нынешняя неделя нерабочая. Непременными атрибутами праздника являются многолюдные гуляния на улицах и в парках, где проходят фестивали традиционного искусства с обязательными танцами красочных многометровых драконов, львов, сценками из древних опер и выступлениями актеров.