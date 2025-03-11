В Евросоюзе растёт преступность

Ситуация в Евросоюзе выходит из-под контроля. В докладе парламентской исследовательской службы содержится предупреждение о росте бандитского насилия во всех странах объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из наиболее тревожных тенденций – вербовка несовершеннолетних в организованные преступные и террористические сообщества. Эксперты считают, что волна взрывов, по меньшей мере 36 случаев с начала 2025 года, дело рук именно подростков. Согласно последним данным Евростата, каждый десятый гражданин ЕС сталкивался с преступностью, насилием или вандализмом. В целом самый высокий уровень криминала отмечается в Греции, Нидерландах и Болгарии.