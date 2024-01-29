Техас без разрешения Вашингтона достроит колючее заграждение на границе с Мексикой

Длина стены должна составить более трех тысяч километров. Действовать столь радикально вынуждает разразившийся миграционный кризис. С момента, как к власти пришел Джо Байден и строительство заграждения остановили, число нелегалов, которые пересекают рубежи выросло в разы. По данным полиции, ежедневно границу в сторону Техаса пересекают порядка 10 тысяч человек. Власти штата не собираются с этим мириться и намерены самостоятельно разобраться с проблемой, несмотря на возражения Белого дома. К слову, чтобы разрешить проблему, стороны даже обращались в Верховный суд, который поддержал позицию Вашингтона. Но губернатор штата отказался следовать предписанию суда, заявив, что штат имеет право защищать себя от вторжения. Его поддержали губернаторы 25 американских штатов.