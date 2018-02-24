Прямой эфир

Во Флориде упал биплан с двумя людьми, пассажир получил незначительные травмы

24 февраля 2018 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Во Флориде упал биплан, не сумев долететь до аэропорта Зефирхилс.  

Как сообщает очевидец в Twitter, самолёт приземлился на бок. Предполагается, что это была аварийная посадка.  

Во Флориде упал биплан с двумя людьми, пассажир получил незначительные травмы -1

Фото: twitter.com/LeeWheelbarger  

Немного позже появилась информация, что в биплане находились два человека. Пилот не пострадал, пассажир получил незначительные травмы.  

Осенью прошлого года легкомоторный самолёт упал на жилой дом в Калифорнии.  

Пилотов госпитализировали — здесь подробнее.  

# Самолет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр
23 февраля 2018 15:02

Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр

12 пострадавших, водитель был трезв. Что известно о ДТП в Словакии, в которой машина протаранила группу школьников
23 февраля 2018 12:48

12 пострадавших, водитель был трезв. Что известно о ДТП в Словакии, в которой машина протаранила группу школьников

Наводнение в Канаде. Поток воды смыл машину с матерью и трёхлетним сыном, мальчик погиб
23 февраля 2018 12:27

Наводнение в Канаде. Поток воды смыл машину с матерью и трёхлетним сыном, мальчик погиб