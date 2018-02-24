Во Флориде упал биплан с двумя людьми, пассажир получил незначительные травмы

Как сообщает очевидец в Twitter, самолёт приземлился на бок. Предполагается, что это была аварийная посадка.

Новости США. Во Флориде упал биплан, не сумев долететь до аэропорта Зефирхилс.

Немного позже появилась информация, что в биплане находились два человека. Пилот не пострадал, пассажир получил незначительные травмы.

Осенью прошлого года легкомоторный самолёт упал на жилой дом в Калифорнии.