В Эстонии появился магазин продуктов с истекающим сроком годности

Новости Эстонии. Каждый справляется с кризисом как может. Новый способ нашли в Эстонии. Там открыли магазин продуктов с истекающим сроком годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала это был интернет-магазин. Однако спрос превысил предложение и предприимчивые владельцы решили расшириться. Так и появился магазин на одном из местных рынков. В наличии сотни товаров. У большинства истекает срок годности. Поэтому цена в несколько раз дешевле. Это и привлекает эстонцев. Кроме того, владельцы сети не намерены останавливаться. И в скором времени планируют продавать и продукты глубокой заморозки. Что позволит не только сэкономить, но и запастись на будущее.