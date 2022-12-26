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В Эстонии появился магазин продуктов с истекающим сроком годности

26 декабря 2022 19:35
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Новости Эстонии. Каждый справляется с кризисом как может. Новый способ нашли в Эстонии. Там открыли магазин продуктов с истекающим сроком годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии появился магазин продуктов с истекающим сроком годности-1

Сначала это был интернет-магазин. Однако спрос превысил предложение и предприимчивые владельцы решили расшириться. Так и появился магазин на одном из местных рынков. В наличии сотни товаров. У большинства истекает срок годности. Поэтому цена в несколько раз дешевле. Это и привлекает эстонцев. Кроме того, владельцы сети не намерены останавливаться. И в скором времени планируют продавать и продукты глубокой заморозки. Что позволит не только сэкономить, но и запастись на будущее.

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# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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