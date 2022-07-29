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В Аргентине акции протеста против экономической политики правительства

29 июля 2022 12:47
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Новости Аргентины. В Аргентине проходят акции протеста против экономический политики правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине акции протеста против экономической политики правительства-1

Многотысячная колонна демонстрантов прошла по улицам Буэнос-Айреса. Люди несли плакаты с требованием повысить зарплаты. На них уже давно невозможно прожить, так как они не успевают за ростом цен. По заявлению профсоюзов, зачастую они находятся ниже уровня бедности. Протестующие винят во всем правительство, которое выплачивает громадный долг МВФ вместо того, чтобы эти деньги направить на социальную политику и повышение уровня жизни.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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