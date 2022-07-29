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В Европе самый высокий показатель инфляции за всю историю ведения статистики – 8,9%

29 июля 2022 14:06
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Инфляция в еврозоне достигла 8,9 %. Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе самый высокий показатель инфляции за всю историю ведения статистики – 8,9%-1

Больше всего выросли цены на энергию – 39,7 %, а также на продукты – почти 10 %. Меньше подорожали промышленные товары – 4,5 %. И услуги – рост почти 4 %. Еврозона объединяет 19 государств, официальной валютой которых установлено евро. Среди них наивысший уровень инфляции снова в странах Балтии: в Эстонии (22 %), Литве (20,5 %), Латвии (19 %).

# Экономический кризис # Фотофакт

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