В Европе самый высокий показатель инфляции за всю историю ведения статистики – 8,9%

Инфляция в еврозоне достигла 8,9 %. Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего выросли цены на энергию – 39,7 %, а также на продукты – почти 10 %. Меньше подорожали промышленные товары – 4,5 %. И услуги – рост почти 4 %. Еврозона объединяет 19 государств, официальной валютой которых установлено евро. Среди них наивысший уровень инфляции снова в странах Балтии: в Эстонии (22 %), Литве (20,5 %), Латвии (19 %).