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В ЕС заявляли о необходимости перехода ЕС в режим военной экономики

29 февраля 2024 18:47
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О необходимости перехода в режим военной экономики заявляют в ЕС. С таким требованием выступил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который сейчас курирует европейскую промышленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС заявляли о необходимости перехода ЕС в режим военной экономики-1

По его словам, страны, входящие в Евросоюз, должны взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность и создать оборонный потенциал, который позволит им действовать не только вместе с союзниками, но и автономно. Для этого необходимо быстро увеличить совместное производство вооружений в рамках новой военнопромышленной стратегии. Чтобы в конечном итоге стать надежной опорой НАТО. По словам комиссара ЕС, блок уже увеличил выпуск снарядов до миллиона единиц в год и удвоит эту цифру в 2025-м. Задачи по наращиванию производства касаются и других видов вооружений. При этом сообщается, что инвестиции в оборону ЕС потенциально должны достичь порядка 100 миллиардов евро.

# Международная политика

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