В ЕС заявляли о необходимости перехода ЕС в режим военной экономики

По его словам, страны, входящие в Евросоюз, должны взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность и создать оборонный потенциал, который позволит им действовать не только вместе с союзниками, но и автономно. Для этого необходимо быстро увеличить совместное производство вооружений в рамках новой военнопромышленной стратегии. Чтобы в конечном итоге стать надежной опорой НАТО. По словам комиссара ЕС, блок уже увеличил выпуск снарядов до миллиона единиц в год и удвоит эту цифру в 2025-м. Задачи по наращиванию производства касаются и других видов вооружений. При этом сообщается, что инвестиции в оборону ЕС потенциально должны достичь порядка 100 миллиардов евро.