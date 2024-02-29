Президент Аргентины хочет провести саммит в поддержку Украины

Аргентинский лидер Хавьер Милай намерен провести саммит в поддержку Украины в 2024 году, пишет Financial Times.



Политический курс Милея в вопросе Украины имеет отличия от политики других латиноамериканских лидеров, например, Бразилии и Мексики. Мили предпочитает взаимодействовать со странами, которые, как он считает, «защищают свободу», в том числе США, Израилем и Украиной, которой он передал в дар два военных вертолета.

Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию, привлекают к конфликту страны НАТО. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью для России