Американский актер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд умер во сне в возрасте 89 лет в штате Юта. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности не раскрываются.

Редфорд получил мировую известность благодаря ролям в фильмах «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Великий Гэтсби», «Три дня Кондора» и «Вся президентская рать».

За «Аферу» он был номинирован на «Оскар» как актёр, а в 1981 году получил награду за режиссуру фильма «Обыкновенные люди». В 2002 году ему вручили почётный «Оскар» за вклад в кино.

Он также основал институт независимого кино «Сандэнс» и одноимённый фестиваль, став важной фигурой в развитии авторского кинематографа.

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