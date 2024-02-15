В ЕС отказались продлевать транзит газа из РФ через Украину

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила украинской стороне, что ЕС не собирается расширять соглашение о транзите российского газа, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что ЕС научился обходиться без российского газа и не собирается менять данную позицию. Ранее СМИ сообщили, что Украина тоже не планирует пролонгировать это соглашение. После окончания срока его действия осуществлять транзит можно будет только при предоставлении в аренду мощностей украинской газотранспортной системы.