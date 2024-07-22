В ЕС неоднозначно отреагировали на решение Байдена сняться с выборов

Самой обсуждаемой темой в мировых СМИ остается отказ Байдена участвовать в гонке за президентское кресло в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но европейские политики до сих пор не могут определиться, как же отнестись к произошедшему.

Например, в Берлине не против, чтобы Байден не стал президентом. Там на прощание даже сделали ему комплимент, сказав, что за время своего правления он многого добился как для Европы, так и для всего мира. Лидер британской правопопулистской партии заявил, что предвидел такой ход развития событий. И кого бы ни выбрали демократы своим кандидатом на предстоящих выборах, все равно победит Трамп. Но, пожалуй, самую нейтральную позицию заняло руководство ЕС.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

Что ж, американцы должны решить, кого они хотят видеть в Белом доме. Конечно, я уверен, что это будет иметь довольно важное значение для трансатлантических отношений в зависимости от того, кто там будет. Но решать должны граждане США. Я не хочу вмешиваться. Я не думаю, что наша роль – идти и говорить американцам, что им делать. Или выражать предпочтения в пользу того или иного кандидата. В любом случае это не моя роль.

Остается добавить, что это первый за более чем 50 лет случай, когда президент США отказался от попытки переизбраться после первого срока. Предыдущий раз подобная ситуация произошла в 1968 году, когда Линдон Джонсон решил не баллотироваться на второй срок.