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Лидеры стран ЕС по-разному прокомментировали выход Байдена из гонки

22 июля 2024 13:19
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Реакция руководителей стран ЕС на выход Джо Байдена из предвыборной гонки делится на три группы: те, кто поддержал его выбор, те, кто высказал доверие к Дональду Трампу, и те, кто следил за развитием ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

Байден встретил поддержку Олафа Шольца, Дональда Туска и Кейра Стармера.

С критикой в адрес Байдена выступили лидер правой британской популистской партии Найджел Фараж и депутат Европарламента Максимилиан Крах, которые уверены в победе Трампа. Президент Латвии Эдгар Ринкевич занял позицию нейтралитета.

Отказавшись от участия в перевыборах, Байден поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на пост вице-президента

# Международная политика

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