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В НАТО заявили о приведении в повышенную боеготовность более 500 тыс. солдат

22 июля 2024 11:03
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В НАТО заявили, что привели в повышенную боеготовность более 500 тысяч солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАТО заявили о приведении в повышенную боеготовность более 500 тыс. солдат-1

Как заявила официальный представитель Альянса, это является очередным шагом по воплощению самых масштабных планов обороны со времен холодной войны. Только два года назад эти силы быстрого реагирования насчитывали 20 тысяч человек, в 2023-м это число решили увеличить до 300 тысяч. И вот сейчас преодолена отметка в полмиллиона солдат. Они призваны противостоять угрозе, якобы исходящей с Востока. Кроме этого, примерно треть стран НАТО ввели ту или иную форму обязательной военной службы.

# НАТО

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