В Ереване проходит второй день Евразийского межправсовета

Взаимное сотрудничество Беларуси и Армении – это дорога с двусторонним движением. Об этом 20 октября заявил Роман Головченко на встрече со своим коллегой Николом Пашиняном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 21 октября, в Ереване второй день работы межправсовета ЕАЭС. Устранение препятствий на внутреннем рынке союза остается одним из ключевых вопросов для белорусской стороны. Главы правительств «пятерки» рассмотрят вопросы состояния взаимной торговли, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. А также ознакомятся с результатами ежегодного мониторинга основных направлений промышленного сотрудничества.