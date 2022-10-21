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В Ереване проходит второй день Евразийского межправсовета

21 октября 2022 06:36
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Взаимное сотрудничество Беларуси и Армении – это дорога с двусторонним движением. Об этом 20 октября заявил Роман Головченко на встрече со своим коллегой Николом Пашиняном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване проходит второй день Евразийского межправсовета-1

Сегодня, 21 октября, в Ереване второй день работы межправсовета ЕАЭС. Устранение препятствий на внутреннем рынке союза остается одним из ключевых вопросов для белорусской стороны. Главы правительств «пятерки» рассмотрят вопросы состояния взаимной торговли, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. А также ознакомятся с результатами ежегодного мониторинга основных направлений промышленного сотрудничества.

# ЕАЭС # Роман Головченко # Никол Пашинян # Фотофакт

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