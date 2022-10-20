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В Брюсселе стартовал саммит ЕС. Во главе угла – вопрос о стоимости газа

20 октября 2022 20:20
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В Брюсселе стартовал саммит лидеров ЕС. Главная тема – стоимость энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе стартовал саммит ЕС. Во главе угла – вопрос о стоимости газа-1

Главы государств и правительств Евросоюза пытаются решить, как сбить цены на импортируемую энергию. Поскольку на фоне антироссийских санкций в регионе усилился дефицит газа и началась топливная инфляция. При этом страны ЕС практически не контролируют собственные запасы голубого топлива. Только около 10 % газа в европейских хранилищах находятся под непосредственным контролем властей. Остальные 90 % – в руках международных торговых и энергетических компаний и промышленных групп.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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