В Брюсселе стартовал саммит ЕС. Во главе угла – вопрос о стоимости газа

Главы государств и правительств Евросоюза пытаются решить, как сбить цены на импортируемую энергию. Поскольку на фоне антироссийских санкций в регионе усилился дефицит газа и началась топливная инфляция. При этом страны ЕС практически не контролируют собственные запасы голубого топлива. Только около 10 % газа в европейских хранилищах находятся под непосредственным контролем властей. Остальные 90 % – в руках международных торговых и энергетических компаний и промышленных групп.