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До 37 возросло число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске

03 января 2019 07:58
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Новости России. До 37 возросло количество жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске. Среди погибших трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 37 возросло число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске-1

Опознать удалось тела 22 человек. Поисковая операция продолжается уже четвертые сутки. С максимальной осторожностью специалисты вручную разбирают завалы, чтобы не спровоцировать повторное обрушение. Работы продолжатся, пока не будут обнаружены тела всех погибших.

# Взрыв газа # Фотофакт

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