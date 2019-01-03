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В Сиднее по подозрению в вооруженном нападении задержан 16-летний подросток

03 января 2019 09:15
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Новости Австралии. По данным правоохранителей, он ворвался в здание религиозного центра и устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее по подозрению в вооруженном нападении задержан 16-летний подросток-1

Прибывшие к месту ЧП полицейские обнаружили двух раненых мужчин. Они были госпитализированы, позже один из пострадавших скончался. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление.

В Сиднее по подозрению в вооруженном нападении задержан 16-летний подросток-4

Сейчас он находится в участке для проведения дальнейших следственных действий.

# Стрельба # Фотофакт

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