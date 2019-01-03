В Сиднее по подозрению в вооруженном нападении задержан 16-летний подросток

Новости Австралии. По данным правоохранителей, он ворвался в здание религиозного центра и устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. По данным правоохранителей, он ворвался в здание религиозного центра и устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту ЧП полицейские обнаружили двух раненых мужчин. Они были госпитализированы, позже один из пострадавших скончался. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление.
Сейчас он находится в участке для проведения дальнейших следственных действий.