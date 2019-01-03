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Три контейнера с опасными веществами утонули в Северном море во время шторма

03 января 2019 09:12
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Новости мира. В Северном море ищут контейнеры с опасными веществами, которые смыло с борта грузового корабля. Сухогруз следовал из португальского города Синиш в немецкий порт под флагом Панамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три контейнера с опасными веществами утонули в Северном море во время шторма-1

Внезапно налетел шторм, и в воде оказались порядка 270 ящиков. В трех из них перевозили органические пероксиды, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не вскрывать резервуары и не прикасаться к их содержимому.

# Экология # Фотофакт

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