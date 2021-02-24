Прямой эфир

В Эквадоре в результате тюремных бунтов погибли 75 человек

24 февраля 2021 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эквадора. Число погибших в результате тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 75 человек. Десятки пострадали. В их числе и охранники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре в результате тюремных бунтов погибли 75 человек-1

Беспорядки в трех исправительных учреждениях страны продолжаются уже несколько суток. По предварительным данным, их причиной стала борьба враждующих банд. Еще одним поводом для беспорядков послужили условия содержания заключенных. Тюрьмы переполнены. Чтобы взять ситуацию под контроль, властям пришлось подключить сотни полицейских.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 20%
24 февраля 2021 13:51

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 20%

В Баку установят на улицах пункты обогрева. Уже 12 часов в городе сильный снегопад
24 февраля 2021 13:47

В Баку установят на улицах пункты обогрева. Уже 12 часов в городе сильный снегопад

Президент России утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам
24 февраля 2021 13:12

Президент России утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам