В Эквадоре в результате тюремных бунтов погибли 75 человек

Новости Эквадора. Число погибших в результате тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 75 человек. Десятки пострадали. В их числе и охранники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эквадора. Число погибших в результате тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 75 человек. Десятки пострадали. В их числе и охранники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки в трех исправительных учреждениях страны продолжаются уже несколько суток. По предварительным данным, их причиной стала борьба враждующих банд. Еще одним поводом для беспорядков послужили условия содержания заключенных. Тюрьмы переполнены. Чтобы взять ситуацию под контроль, властям пришлось подключить сотни полицейских.