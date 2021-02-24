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В Баку установят на улицах пункты обогрева. Уже 12 часов в городе сильный снегопад

24 февраля 2021 13:47
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Новости Азербайджана. Непогода испытывает на прочность жителей азербайджанской столицы. В Баку ночь на 24 февраля стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Баку установят на улицах пункты обогрева. Уже 12 часов в городе сильный снегопад-1

Кроме того, уже 12 часов в городе продолжается сильный снегопад. Выпало 90 % месячной нормы осадков. Несмотря на старания коммунальных служб, которые были переведены в усиленный режим работы, движение на дорогах парализовано.

Зафиксировано более 20 случаев ДТП. В больницу с гололедными травмами попали уже свыше 10 человек. Власти приняли решение установить на улицах пункты обогрева.

# Погода # Фотофакт

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