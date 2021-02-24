ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 20%

Смертность от COVID-19 в мире за неделю снизилась на 20 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уменьшилось на 11 % и число инфицированных. Специалисты фиксируют спад заболеваемости уже на протяжении шести недель. Эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается в Северной и Южной Америке (за семь дней заразились чуть более миллиона человек), в Западно-Тихоокеанском регионе, в Европе (зафиксировано около 939 случаев заражения) и в Восточном Средиземноморье.