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В Эквадоре объявили режим ЧП после убийства кандидата в президенты

10 августа 2023 17:14
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Новости Эквадора. В Эквадоре объявлен режим ЧП. А Вооруженные силы приведены в боевую готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре объявили режим ЧП после убийства кандидата в президенты-1

Такое решение принято на фоне убийства кандидата в президенты. Политик был застрелен во время предвыборного митинга в столице страны. В перестрелке также погиб один из нападавших. А ранения получили еще девять человек. После случившего сотни эквадорцев вышли на акции протеста. Люди недовольны растущей преступностью в стране и требуют от властей принять немедленные меры по решению этой проблемы.

# ЧП # Фотофакт

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