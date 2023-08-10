В Эквадоре объявили режим ЧП после убийства кандидата в президенты

Такое решение принято на фоне убийства кандидата в президенты. Политик был застрелен во время предвыборного митинга в столице страны. В перестрелке также погиб один из нападавших. А ранения получили еще девять человек. После случившего сотни эквадорцев вышли на акции протеста. Люди недовольны растущей преступностью в стране и требуют от властей принять немедленные меры по решению этой проблемы.