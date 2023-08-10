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Почти 100 человек задержаны в Австралии и США по делу о насилии над детьми

10 августа 2023 17:11
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В Австралии и США были арестованы почти 100 человек по делу о насилии над детьми. Как отметили в ФБР, группа преступников представляла собой целую сеть, которая уже более 10 лет распространяла материалы о жестоком обращении с детьми в сети Интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 100 человек задержаны в Австралии и США по делу о насилии над детьми-1

При этом работа большинства задержанных австралийцев была связанна с IT. Поэтому преступникам удавалась так долго скрываться – они использовали специальное программное обеспечение, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. В полиции не исключают дальнейших арестов. Так как в результате совместной операции было открыто более 300 новых расследований.

# Насилие # Фотофакт

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