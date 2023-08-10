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Президент Нигерии готов вести переговоры с новой властью Нигера

10 августа 2023 17:12
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В Нигерии проходит экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки. Главной темой является госпереворот в Нигере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Нигерии готов вести переговоры с новой властью Нигера-1

Пока организации так и не удалось прийти к общему мнению касаемо военного вторжения в страну. А президент Нигерии и вовсе заявил о готовности вести переговоры с мятежниками. По его словам, ситуация в Нигере угрожает безопасности всего континента, поэтому важно отдать приоритет диалогу для возвращения к конституционному порядку. Для этого ЭКОВАС направило в Нигер религиозных, военных и политических посредников. Однако достичь хоть какого-то результата они так и не смогли.

# Международная политика # Фотофакт

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