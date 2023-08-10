Президент Нигерии готов вести переговоры с новой властью Нигера

Пока организации так и не удалось прийти к общему мнению касаемо военного вторжения в страну. А президент Нигерии и вовсе заявил о готовности вести переговоры с мятежниками. По его словам, ситуация в Нигере угрожает безопасности всего континента, поэтому важно отдать приоритет диалогу для возвращения к конституционному порядку. Для этого ЭКОВАС направило в Нигер религиозных, военных и политических посредников. Однако достичь хоть какого-то результата они так и не смогли.