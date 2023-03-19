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В Эквадоре из-за мощного землетрясения погибли 14 человек

19 марта 2023 10:32
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Новости Эквадора. Мощное землетрясение произошло в Эквадоре. В результате подземных толчков магнитудой 6,8 погибли 14 человек. Еще около 450 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре из-за мощного землетрясения погибли 14 человек-1

На западе страны повреждены более 100 зданий. Среди них жилые дома, школы и медицинские центры. Несколько дорог оказались заблокированы из-за сошедших оползней. Однако, по словам экспертов, угрозы цунами нет. На месте работают спасательные бригады. Они разбирают завалы и ищут выживших. Землетрясение было таким мощным, что его ощутили даже жители Перу. Там известно об одном погибшем.

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# Землетрясение # Фотофакт

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