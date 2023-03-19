В США уже третий банк на грани кризиса

Финансовая стабильность и рост мировой экономики под угрозой. Банковскую систему лихорадит. С начала марта финучреждения США, Европы и Японии потеряли 15 % рыночной стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 марта банкротом объявили ориентированный на работу со стартапами Silicon Valley Bank в Калифорнии. За день клиенты забрали 42 миллиарда долларов. Финучреждение было 16-м по размеру в Соединенных Штатах. Вслед за ним закрылся нью-йоркский Signature Bank, который специализировался на криптовалюте. А на этой неделе на грани кризиса оказался First Republic Bank. Его акции обвалились почти на 80 %. Финансовые гиганты США выделили банку солидную сумму, однако это вряд ли поможет ему удержаться на плаву.