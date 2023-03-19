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В Казахстане явка на выборах в нижнюю палату парламента уже достигла 30%

19 марта 2023 08:18
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Новости Казахстана. В Казахстане проходят выборы в нижнюю палату парламента. По всей республике открыты более 10 тысяч избирательных участков. На данный момент явка составила около 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане явка на выборах в нижнюю палату парламента уже достигла 30%-1

Своих кандидатов выдвинули 7 партий. В общей сложности в выборах принимают участие около 900 человек. При этом нижняя палата состоит из 98 депутатов. 69 из них избираются по партийным спискам, а 29 по одномандатным избирательным округам. Открыты избирательные участки и за рубежом. Так, в Беларуси они работают при Посольстве Казахстана в Минске и в Консульстве республики в Бресте.

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# Выборы # Новости Казахстана # Фотофакт

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