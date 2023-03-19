Во Франции радикалы против пенсионной реформы занимаются вандализмом

Новости Франции. Сломанные рекламные щиты, горящие мусорные баки и драки с полицией. Протесты во Франции становятся все более радикальными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лионе демонстранты ворвались в здание мэрии. Сообщается об актах вандализма и попытке поджога центрального входа. А в Париже радикалы крушили все на своем пути. Для разгона акции полиция даже применила водометы и слезоточивый газ. Всего по стране задержаны более 100 человек.