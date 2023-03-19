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Во Франции радикалы против пенсионной реформы занимаются вандализмом

19 марта 2023 08:26
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Новости Франции. Сломанные рекламные щиты, горящие мусорные баки и драки с полицией. Протесты во Франции становятся все более радикальными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции радикалы против пенсионной реформы занимаются вандализмом-1

В Лионе демонстранты ворвались в здание мэрии. Сообщается об актах вандализма и попытке поджога центрального входа. А в Париже радикалы крушили все на своем пути. Для разгона акции полиция даже применила водометы и слезоточивый газ. Всего по стране задержаны более 100 человек.

Во Франции радикалы против пенсионной реформы занимаются вандализмом-4

Напомним, на прошлой неделе правительство Франции решило провести пенсионную реформу самым спорным способом: прибегнув к специальной статье Конституции, для чего одобрение парламента не требуется. На этом фоне эксперты прогнозируют глубокий политический кризис в стране.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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