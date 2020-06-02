В Египте с 17-го этажа рухнул балкон жилого дома. Погибли три человека

Новости Египта. В египетской Александрии обрушился балкон жилого многоквартирного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами инцидента стали три человека, еще столько же пострадали. Лоджия рухнула с 17-го этажа прямо на припаркованные у здания маршрутные микроавтобусы. Одна из машин оказалась раздавлена.