В Германии каждый второй госпиталь может закрыться к 2030 году

Немецкая система здравоохранения оказалась на грани коллапса. По прогнозам отраслевых экспертов, к 2030 году может закрыться каждый второй госпиталь страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы нарастают стремительно: уже в 2027 году медицинские учреждения потеряют 8 % доходов, а каждое десятое рабочее место в отрасли окажется под угрозой сокращения. Врачи и медсестры вынуждены работать на пределе возможностей – нагрузка на персонал достигла критических отметок. В начале июня более семи тысяч медиков вышли на акцию протеста в Ганновере. Врачи подчеркивают: экономия на здравоохранении может обойтись государству слишком дорого – последствия скажутся на здоровье всей нации.