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В Эстонии дома престарелых испытывают серьезную нехватку персонала

23 июня 2026 07:05
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Эстония столкнулась с острым кризисом в социальной сфере: дома престарелых испытывают серьезную нехватку персонала. Из-за крайне низких зарплат сотрудники массово уходят в другие отрасли, в то время как спрос на услуги учреждений остается высоким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии дома престарелых испытывают серьезную нехватку персонала-2

Ситуация усугубляется длинными очередями: две тысячи человек ожидают места в домах престарелых, причем 800 из них нуждаются в помощи прямо сейчас. В отдельных учреждениях нагрузка на персонал достигает критических значений – ночью на 30 подопечных порой приходится всего один работник. Профсоюзы настаивают на срочном пересмотре системы финансирования социальной сферы. 

# Новости Эстонии

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