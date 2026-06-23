В Эстонии дома престарелых испытывают серьезную нехватку персонала

Эстония столкнулась с острым кризисом в социальной сфере: дома престарелых испытывают серьезную нехватку персонала. Из-за крайне низких зарплат сотрудники массово уходят в другие отрасли, в то время как спрос на услуги учреждений остается высоким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация усугубляется длинными очередями: две тысячи человек ожидают места в домах престарелых, причем 800 из них нуждаются в помощи прямо сейчас. В отдельных учреждениях нагрузка на персонал достигает критических значений – ночью на 30 подопечных порой приходится всего один работник. Профсоюзы настаивают на срочном пересмотре системы финансирования социальной сферы.