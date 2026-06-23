В Албании протесты из-за масштабной застройки на побережье перешли в силовую фазу. В южном регионе страны, группа радикально настроенных участников акции ворвалась на территорию одного из строительных объектов и устроила погром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбиты окна, перевернуты контейнеры, повреждена техника. Хотя этот объект не связан с проектом элитного курорта, который продвигает зять лидера США Джаред Кушнер, именно недовольство подобными инициативами стало катализатором волнений. Протесты продолжаются уже несколько недель и охватывают все больше городов. На улицах звучат требования остановить застройку побережья и пересмотреть политику правительства.

К протестной повестке добавилось и общее недовольство властью: участники требуют отставки премьер-министра, обвиняя кабинет в непрозрачности решений и игнорировании интересов местных жителей. Ситуация остается напряженной. Власти усиливают контроль в прибрежных районах, однако протестующие заявляют, что намерены продолжать акции до тех пор, пока их требования не услышат.