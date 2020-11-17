Страны Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение подписали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай и Япония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между всеми сторонами договора будут действовать сниженные торговые пошлины. Планируется, что это соглашение поможет в восстановлении экономик стран после пандемии.