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Учёные из Норвегии: прекращение выбросов парниковых газов не остановит глобальное потепление

17 ноября 2020 08:26
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Прекращение выбросов парниковых газов не остановит глобальное потепление. Такой неутешительный прогноз сделали ученые Норвежской бизнес-школы в Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные из Норвегии: прекращение выбросов парниковых газов не остановит глобальное потепление-1

Эксперты разработали собственную модель климатических изменений в период с 1850 года до наших дней, затем сделали прогноз до 2500 года. Моделирование показало: если выбросы остановить прямо сейчас, температура на планете и уровень моря будут расти еще около 100 лет. В иных случаях восстановление практически невозможно.

Ученые считают, что точку невозврата в плане изменения климата человечество прошло еще в 1950-х годах.

# Экология # Фотофакт

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