Учёные из Норвегии: прекращение выбросов парниковых газов не остановит глобальное потепление

Прекращение выбросов парниковых газов не остановит глобальное потепление. Такой неутешительный прогноз сделали ученые Норвежской бизнес-школы в Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты разработали собственную модель климатических изменений в период с 1850 года до наших дней, затем сделали прогноз до 2500 года. Моделирование показало: если выбросы остановить прямо сейчас, температура на планете и уровень моря будут расти еще около 100 лет. В иных случаях восстановление практически невозможно.