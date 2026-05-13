В Джорджии лесной пожар уничтожил более 120 домов

Юг США охвачен лесными пожарами. В нескольких округах штата Джорджия объявлена эвакуация. Огнем уничтожено более 20 тысяч гектаров земли, а также свыше 120 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний сезон лесных пожаров в Джорджии стал одним из самых тяжелых за последние десятилетия. Из-за засухи и сильного ветра огонь быстро распространяется и создает серьезные трудности для экстренных служб. Спасатели со всей страны прибывают в штат, чтобы локализовать и потушить многочисленные очаги возгорания. В пострадавшие районы поступает гуманитарная помощь: продукты питания и одежда для людей, потерявших дома.