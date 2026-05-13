Власти Польши закрывают железнодорожные переезды, отрезая фермеров от полей

Польские фермеры борются за свое выживание. Проблем у сельхозхозяйств накопилось немало. Это и постоянно растущие расходы на производство из-за подорожания удобрений, топлива и электроэнергии, а также сильная засуха. В списке появилась еще одна, которая возникла по решению властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрытые железнодорожные переезды, по сути, отрезают фермеров от полей, увеличивая и так непомерные расходы. Проблема носит системный характер и затрагивает многие регионы Польши. За последние годы исчезло более двух тысяч переездов, причем чаще всего в сельской местности. Фермеры утверждают, что решения принимаются без консультаций и альтернативные решения часто оказываются неэффективными.

Якуб Бучанчук, польский фермер:

Не знаю, что сказать. По сути, они закрыли два переезда, оставив только один. На наш взгляд, они выбрали наихудший из возможных вариантов . Например, мои поля пересекает железная дорога, мне надо часто через нее проезжать, чтобы работать. Теперь я должен тащиться к единственному переходу, где собираются десятки фермеров на тракторах, таких как я. Интересно, кому это нужно.

Официальное обоснование закрытия переездов – повышение безопасности. Так как многие из них не соответствуют техническим требованиям. При этом фермерам, лишенным дорог, предлагают заплатить за проезд к своим полям. Согласно действующим правилам, переезд можно оборудовать в другом удобном месте. При этом аграриям необходимо взять его в аренду, а это обойдется в сумму около тысячи евро в месяц.