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В Дубае открылась всемирная выставка «Экспо-2020»

01 октября 2021 10:09
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Новости ОАЭ. В Дубае прошла торжественная церемония открытия всемирной выставки «Экспо-2020». Это первое событие международного уровня на Ближнем Востоке с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Дубае открылась всемирная выставка «Экспо-2020»-1

Выставка должна была открыться еще в 2020 году, но коронавирус поменял планы организаторов. Отметим, что это впервые в истории, когда ее перенесли, а не отменили.  

В Дубае открылась всемирная выставка «Экспо-2020»-4

Сам выставочный комплекс был построен в пустыне, что обошлось в 7 миллиардов долларов. Но организаторы уверены, что это прекрасная инвестиция, которая с лихвой себя окупит, ведь в выставке примут участие почти 200 стран.  

В Дубае открылась всемирная выставка «Экспо-2020»-7

Плюс Дубай, торговый и деловой центр региона, надеется поднять свою экономику за счет привлечения 25 миллионов бизнесменов и туристов на «Экспо-2020».  

В Дубае открылась всемирная выставка «Экспо-2020»-10

Выставка продлится до конца марта 2022 года.

# Выставка # Фотофакт

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