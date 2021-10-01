​В Аргентине при ДТП автобус «прошило» брёвнами, 12 человек погибли

Новости Аргентины. 12 человек погибли в крупном ДТП в Аргентине. Виновником автокатастрофы стал водитель лесовоза, который не смог рассчитать скорость на резком повороте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. 12 человек погибли в крупном ДТП в Аргентине. Виновником автокатастрофы стал водитель лесовоза, который не смог рассчитать скорость на резком повороте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате машину занесло, а груженый прицеп вылетел на встречную полосу и перевернулся. Вылетевшие с него бревна буквально «прошили» пассажирский автобус и повредили ехавший за ним фургон.
Серьезные травмы получили 22 человека, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Причем сам виновник аварии скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.