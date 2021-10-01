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​В Аргентине при ДТП автобус «прошило» брёвнами, 12 человек погибли

01 октября 2021 09:43
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Новости Аргентины. 12 человек погибли в крупном ДТП в Аргентине. Виновником автокатастрофы стал водитель лесовоза, который не смог рассчитать скорость на резком повороте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​В Аргентине при ДТП автобус «прошило» брёвнами, 12 человек погибли-1

В результате машину занесло, а груженый прицеп вылетел на встречную полосу и перевернулся. Вылетевшие с него бревна буквально «прошили» пассажирский автобус и повредили ехавший за ним фургон.  

​В Аргентине при ДТП автобус «прошило» брёвнами, 12 человек погибли-4

Серьезные травмы получили 22 человека, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Причем сам виновник аварии скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.  

# Авария # Фотофакт

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